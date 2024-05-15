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Жители Харьковской области ждут прихода российских сил

10:05
  • среда
  • 15 мая 2024

Организованную эвакуацию Киев не проводит

В Харьковской области часть населения не эвакуируется в ожидании прихода России.

Об этом РИА Новости рассказала жительница подконтрольной ВСУ части региона. Более того, местная власть не проводит организованную эвакуацию, официально о ней никто не объявлял.

"Глава поселка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сообщила она.

ВС России активно наступают на харьковском направлении, освободив несколько населенных пунктов - Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечью и Бугроватку, Красное, Мороховец и другие. ВСУ делают все возможное, чтобы укрепить оборону.

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