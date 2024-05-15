Госсекретарь встречался с Зеленским и выступал в местном баре

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы заставляет предположить, что политик приехал "поглумиться" и "поиздеваться" над украинским народом. Такое заявление сделала в среду, 15 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, обращает на себя внимание "вот эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном, эта пренебрежительность, это абсолютное высокомерие, постоянный такой цинизм зашкаливающий".

Захарова предположила, что "это намеренно" и "специально так делается". Спикер МИД заявила, что это, возможно, "такая дьявольская пляска на украинских костях американских кукловодов Зеленского".

Нынешний приезд Блинкена на Украину стал первым с сентября 2023 года. Как написала британская газета The Independent, из-за успешного продвижения ВС России в Харьковской области для Киева начинаются "критические дни". От тяжелых последствий известного синдрома госсекретарь США, очевидно, и приехал спасать украинского лидера Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал визит Блинкена на Украину с нервозностью Киева, Европы и Соединенных Штатов в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Спикер Кремля подчеркнул, что Россия продолжит добиваться своих целей в рамках СВО.

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