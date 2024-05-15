ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Страшная дилемма": Наступление ВС России поставило Киев перед выбором

10:01
  • среда
  • 15 мая 2024

Властям приходится решать – терять армию или территории

Российская армия продолжает успешное наступление в зоне СВО, чему также способствует хорошая погода. Ближайшие недели могут стать одними из самых трудных для Украины, Киеву придется выбирать между сохранением территорий или личного состава ВСУ, пишет N-TV.

Армия России ведёт наступление по всей линии соприкосновения
ВС России стремительно развивают наступление на двух направлениях

Как заявил изданию отставной австралийский генерал Мик Райан, если украинцы решат удержать территорию любой ценой, то потеряют свою и без того постоянно сокращающуюся армию. Если же Киев хочет сохранить людей, ему придется уступить территории.

Накануне украинские власти признали, что ситуация в Харьковской области становится критической для ВСУ. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили об освобождении сразу нескольких населенных пунктов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танк ВС России
Танк ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.