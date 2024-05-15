"Страшная дилемма": Наступление ВС России поставило Киев перед выбором

Властям приходится решать – терять армию или территории

Российская армия продолжает успешное наступление в зоне СВО, чему также способствует хорошая погода. Ближайшие недели могут стать одними из самых трудных для Украины, Киеву придется выбирать между сохранением территорий или личного состава ВСУ, пишет N-TV.

Как заявил изданию отставной австралийский генерал Мик Райан, если украинцы решат удержать территорию любой ценой, то потеряют свою и без того постоянно сокращающуюся армию. Если же Киев хочет сохранить людей, ему придется уступить территории.

Накануне украинские власти признали, что ситуация в Харьковской области становится критической для ВСУ. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили об освобождении сразу нескольких населенных пунктов.

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