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Хирургам клиники Тимура Хайдарова предъявили обвинение по делу о гибели пациента

10:10
  • среда
  • 15 мая 2024

Следствие намерено просить об аресте медиков

Двоим врачам клиники пластической хирургии "Ай Кью Пластик" Тимура Хайдарова предъявили обвинение по делу о смерти пациента. Об этом сообщила представитель столичного управление Следственного комитета Юлия Иванова.

Речь идет о 45-летнем заведующем хирургического отделения "Ай Кью Пластик" и 28-летнем враче-хирурге. Их уже допросили. В ближайшее время Замоскворецкий суд Москвы изберет им меру пресечения. Иванова отметила, что следствие намерено ходатайствовать об аресте медиков.

Ранее сообщалось, что 16 февраля 2024 года в клинике "Ай Кью Пластик" Тимура Хайдарова прооперировали 36-летниего бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова. На следующий день после выписки мужчина почувствовал себя плохо, он вернулся в клинику, где ему сделали повторную операцию. Позднее состояние пациента ухудшилось, из-за чего его госпитализировали в другое медицинское учреждение, где он впал в кому и впоследствии скончался.

Позднее решением суда деятельность "Ай Кью Пластик" была приостановлена на срок 90 суток.

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Тимур Хайдаров
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