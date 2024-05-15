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Швеция согласилась обсудить отправку военных на Украину

10:36
  • среда
  • 15 мая 2024

Пока единой позиции по этому вопросу на Западе нет

Швеция пока не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину, но рассмотрит этот вопрос, если подобное предложение будет обсуждаться другими странами. Такое заявление сделал шведский министр обороны Пол Йонсон.
СМИ: Литва готова отправить военных на Украину

Политик отметил, что среди стран, участвовавших во встрече в Париже в феврале, не было единой позиции по этому вопросу — "здесь и сейчас у нас нет конкретного предложения на этот счет". Однако если такое предложение появится, "мы его рассмотрим", цитирует Йонсона Breaking Defense.

Обсуждение этой темы активно ведется с тех пор, как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что допускает отправку воинского контингента на Украину. После того, как это заявление вызвало ажиотаж, политик попытался оправдаться, заверив, что подразумевал исключительно гипотетическую возможность, которую нельзя полностью отметать.

Между тем в Эстонии изучают возможность отправить войска на запад Украины. Советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что "не следует ограничивать свои умы тем, что мы можем сделать".

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