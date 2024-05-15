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Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

10:35
  • среда
  • 15 мая 2024

Об этом рассказали в Минобороны

Утром среды, 15 мая, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Татарстан.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности положительно оценил работу сил противовоздушной обороны. По данным главы государства, российская система ПВО уничтожает до 95% ракет и снарядов противника.

Россия предпринимает превентивные меры, чтобы помешать украинским националистам атаковать российские территории беспилотниками. 30 апреля в Минобороны рассказали, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили на Украине ангар для сборки легкомоторных беспилотников и два склада военно-технического имущества.

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