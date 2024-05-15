Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах

Прежние главы регионов получили посты в федеральном правительстве

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности руководителей пяти российских регионов. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Глава государства назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области, Дмитрия Демешина — врио главы Хабаровского края, Алексея Беспрозванных — временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, Дмитрия Миляева — врио губернатора Тульской области, Илью Середюка — врио главы Кемеровской области.

Прежние руководители этих регионов получили новые назначения при формировании федерального правительства. Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли, экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен министром спорта. Министерство транспорта передано в управление бывшему главе Курской области Роману Старовойту. Сергей Цивилев с поста губернатора Кузбасса перешел на должность министра энергетики. Алексей Дюмин, руководивший Тульской областью, стал личным помощником президента.

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