Депутаты Рады поехали в США за разрешением на удары по России

ВСУ намерены атаковать военные склады на российской территории

Конгресс США просят разрешить украинской армии наносить удары по российской территории американским оружием. Просьбу Киева передала Вашингтону группа депутатов Верховной рады, сообщает газета Politico.

В Киеве считают, что ограничения в использовании американского оружия сковывают потенциал ВСУ к ведению боевых действий. По данным издания, разрешение необходимо Киеву, поскольку ВСУ планируют наносить удары по военным складам с боеприпасами и артиллерийскими снарядами на территории России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинская дипломатия оказалась недостаточно эффективной для решения вопросов с оружием. По словам министра, ему приходится биться головой об стену, пытаясь добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot от иностранных союзников.

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