В России не обнаружили новой группы штаммов коронавируса FLiRT

Заражений пока нет

Роспотребнадзор прокомментировал распространение новой группы штаммов коронавируса FLiRT семейства "омикрон" в России.

В настоящий момент случаи заболевания в нашей стране не выявлены, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Характерные симптомы FLiRT - лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, а также потеря вкуса или обоняния.

FLiRT стремительно распространяется в США, на доминантный штамм KP.2 приходится четверть всех заражений коронавирусом в стране. В России доминируют варианты JN.1, так называемые "пирола".

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