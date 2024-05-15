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Закон об иноагентах может стоить Грузии безвиза с ЕС

11:03
  • среда
  • 15 мая 2024

В Эстонии рассказали о возможных санкциях

Принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям со стороны Евросоюза. Об этом в среду, 15 мая, рассказал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Парламент Грузии принял нашумевший "закон об иноагентах"

По словам дипломата, принятие скандального закона может привести к утрате Грузией безвизового режима с Евросоюзом, если поправки все же вступят в законную силу, сообщает ТАСС.

Недовольны новым грузинским законом и в США. В Белом доме пригрозили, что если на поправки не будет наложено президентское вето, американо-грузинские отношения ждет фундаментальный пересмотр.

Политолог Сергей Марков отметил, что "грузины на самом деле взяли американский закон", потому что они "согласны отдать свой суверенитет американцам, европейцам".

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