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Пентагон признался в беспокойстве из-за продвижения ВС России на Украине

11:22
  • среда
  • 15 мая 2024

При этом на харьковском направлении прогресс незначителен, уверяют в США

Российские военные демонстрируют "незначительные успехи" на поле боя в ходе своей спецоперации. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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Он отметил, что "русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", а это вызывает беспокойство у Вашингтона.

Райдер подтвердил, что пауза в оказании военной помощи не пошла на пользу украинской армии, сообщает РИА Новости.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что украинские войска на фоне продвижения российских бойцов в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращениях к нации пытается заверить свой народ, что все под контролем, но его действия говорят об обратном. CNN отмечает, что украинский политик отменил визиты в Испанию и Португалию из-за тяжелой ситуации на фронте, особенно на харьковском направлении.

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