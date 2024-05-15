"Солдат удачи" не выдержал напряжения боев

Американский наемник с позывным Слик сбежал из ВСУ и вернулся в США. Бретт Сэмпсон раньше участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане, однако не выдержал напряжения боев на Украине, сообщает "АиФ".

Гражданин США прибыл на Украину в мае 2022 года. Сэмпсон присоединился в качестве снайпера к отряду известного американского наемника Троя Оффенбекера. Слик в составе ВСУ в 2022 году принял участие в боях в Харьковской области. Затем воевал в Бахмуте.

Издание сообщает со ссылкой на портал TrackANaziMerc, который отслеживает наемников, что в феврале 2024 года Сэмпсон вернулся на родину. Судя по всему, он не выдержал интенсивности боевых действий на Украине. И это далеко не первый американский наемник, который решил спасти свою жизнь и вернуться в США. Недавно стало известно о бегстве из ВСУ Роберта Дейва и Джейкоба Миллера.

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