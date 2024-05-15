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В Стамбуле загорелось популярное туристическое место

11:06
  • среда
  • 15 мая 2024

В прошлом оно уже неоднократно горело

В центре Стамбула загорелся исторический Египетский рынок, расположенный в районе Эминёню.

На место ЧП выехали пожарные, сообщили РИА Новости местные спасатели. Площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших нет.

Египетский рынок был построен в XVII веке, сейчас это популярное место у туристов. На его территории расположены более 80 магазинов, где продают сладости, пряности, лечебные травы, деликатесы из сухофруктов и мяса, а также молочные продукты.

Согласно информации из открытых источников, Египетский рынок горел уже дважды – в 1691 и 1940 годах.

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Египетский рынок в Стамбуле
Египетский рынок в Стамбуле
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