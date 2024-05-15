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Крымчан предупредили о рассыпанных под Севастополем суббоеприпасах

11:15
  • среда
  • 15 мая 2024

Их ни в коем случае нельзя поднимать

Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в районе Северной стороны Севастополя.

Местных жителей попросили не подходить и не поднимать боеприпасы. В случае обнаружения звонить по номеру 112, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Прошлой ночью ВС России сбили над Крымом 10 ракет ATACMS. С них рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74, представляющие из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.

"При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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