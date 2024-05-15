ВС России наступают на харьковском направлении

Ситуация в Волчанске Харьковской области сложилась крайне сложная для Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал в среду, 15 мая, начальник сектора находящийся в городе украинской патрульной полиции Алексей Харьковский.

По словам Харьковского, "враг занимает позиции на улицах Волчанска", сообщает РИА Новости.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что украинские войска на фоне продвижения российских бойцов в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины.

До того штурмовик ВС России с позывным Руда рассказал, что бойцы группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков — Липцы, постоянно обстреливая противника из артиллерии. Это мешает неприятелю доставлять боеприпасы и подтягивать резервы.

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