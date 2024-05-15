Единый день голосования пройдет 8 сентября

В этом году будут выбирать 20 глав регионов

Единый день голосования в России в 2024 году пройдет 8 сентября.

Об этом в среду, 15 мая, сообщили Центризбиркоме. В этом году будут выбирать 20 глав регионов. Среди них и те субъекты федерации, руководители которых перешли на работу в правительство.

На заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова представила проект логотипа Единого дня голосования.

Ранее президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов в Курской, Калининградской, Тульской и Кемеровской области, а также Хабаровском крае. Прежние руководители этих регионов получили новые назначения при формировании федерального правительства.

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