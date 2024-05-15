Система РЭБ российских военных срывает планы противника

Российские Вооруженные силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно обезвреживают западное оружие на Украине. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

Журналисты утверждают, что "всего несколько дней назад американцы сообщили, что отправленное ими Киеву высокоточное оружие буквально сразу вывели из строя".

Получается, что для противодействия западным ракетам России достаточно "всего лишь" глушилок, из-за которых теряется сигнал со спутника о местоположении.

Еще в 2023 году на Западе отмечали, что ВС России применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских дронов. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

Британские СМИ жаловались на "секретное оружие Путина", установленное в Калининградской области, которое якобы мешает британским авиакомпаниями летать над Польшей и Прибалтикой. Журналисты публиковали фотографию системы РЭБ "Тобол", утверждая, что именно ее работа угрожает безопасности воздушных судов.

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