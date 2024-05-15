МИД: Москва сочтет агрессией посягательство на российские активы и российские СМИ

Россия ответит молниеносно

Западом движет желание пополнить свои карманы. Посягательство на имущественные права и интересы России - это неприкрытое, циничное воровство, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что любое посягательство на замороженные Западом активы в Москве будут рассматривать как элемент гибридной войны. Это эскалация экономической агрессии, заявила Захарова.

Также, если Запад примет меры в отношении российских журналистов или российских СМИ, Россия ответит молниеносно. Захарова пообещала, что ответ будет крайне болезненным для представителей западной прессы, передает ТАСС.

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