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В Москве стартовал форум "Здоровье нации - основа процветания России"

14:50
  • среда
  • 15 мая 2024

Событие приурочено к Году семьи

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" начал сегодня работу Москве. Он объединил представителей власти, бизнеса и инициативных граждан.

Событие приурочено к Году семьи и состоит из деловой, научно-практической и выставочной программ. Среди обсуждаемых тем - укрепление института семьи, создание комфортных условий для жизни граждан, оздоровительный туризм и санаторно-курортное лечение.

Особое внимание - участникам СВО, их комплексной реабилитации, адаптации и социальной поддержке на федеральном и региональном уровнях.

"Сегодня система здравоохранения - если мы говорим о реабилитации - задаёт тон и тем другим отраслям: и производству протезов, и иным структурам в научной сфере, которая сегодня должна заняться разработками, чтобы всё передовое, всё самое лучшее было у наших граждан в доступном и самом, скажем так, приоритетном формате", - отметила Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы.

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Форум "Здоровье нации – основа процветания России"
Форум "Здоровье нации – основа процветания России"
Форум "Здоровье нации – основа процветания России"
Форум "Здоровье нации – основа процветания России"
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