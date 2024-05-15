Минздрав объяснил появившийся в СМИ список лекарств, запрещенных водителям

Речь не идет о запрете препаратов

Опубликованный рядом средств массовой информации список лекарств, которые якобы запрещено употреблять водителям транспортных средств, носит информационный характер. Об этом в среду, 15 мая, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Минздраве уточнили, что представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение.

Мурашко отметил, что данный перечень не несет никакого нормативного регулирования и имеет предупредительный характер, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздраву пришлось вносить ясность относительно спиртосодержащего йода — он оказался в перечне препаратов предметно-количественного учета. Ведомство подчеркнуло, что не включало йод в список препаратов, купить которые можно исключительно по рецепту — произошла ошибка.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Сергей Бойцов опроверг публикации СМИ о якобы дефиците лекарств от повторного инфаркта. Сообщения о том, что в России отмечается "снижение объемов выпуска в гражданский оборот" эффиента (прасугрел), не означают дефицита — в России есть и другие аналогичные лекарства.

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