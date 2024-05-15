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Собянин: Москвичи выбрали самые красивые станции метро в "Активном гражданине"

12:32
  • среда
  • 15 мая 2024

Лидеры прошлого года - "Нагатинский Затон", "Аэропорт Внуково" и "Сокольники"

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года.

Голосование проходило через платформу "Активный гражданин", сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.  Лидерами прошлого года стали станции "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, а также "Сокольники" Большой кольцевой линии.

За период 2019–2021 годов горожане выделили станции "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Новаторская", "Электрозаводская", "Окская", "Юго-Восточная", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Косино".

Всего в Москве с 2011 года построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК. Повторяющихся станций нет, для каждой подбирается оригинальный дизайн.

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Станция БКЛ метро "Сокольники"
Станция БКЛ метро "Сокольники"
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