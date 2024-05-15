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ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

12:26
  • среда
  • 15 мая 2024

Противник использовал беспилотник самолетного типа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекла противовоздушная оборона. Украинский дрон сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

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Как заявили в военном ведомстве, цель обнаружили 15 мая около 11:20 мск. Противник использовал БПЛА самолетного типа. Беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки ВСУ пострадали два человека.

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