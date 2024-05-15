ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Противник использовал беспилотник самолетного типа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекла противовоздушная оборона. Украинский дрон сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Как заявили в военном ведомстве, цель обнаружили 15 мая около 11:20 мск. Противник использовал БПЛА самолетного типа. Беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки ВСУ пострадали два человека.

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