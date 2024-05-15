Жители Москвы активно записываются на военную службу по контракту

Их поддерживают жены и родители

В Москве растет число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны. Для желающих посвятить свою жизнь защите Отечества в столице вот уже больше года работает единый пункт отбора на военную службу. Тем, кто принял решение отправиться в зону СВО, помогают специалисты разных профилей, а семьи участников спецоперации получают особую поддержку от города.

Каждый день из Москвы уезжают добровольцы, подписавшие контракт на военную службу. "Ради своих детей, наверное"; "Помочь войскам. Своей силой. Я был в свое время в чеченской кампании", - говорят добровольцы.

Многих поддерживают девушки, жены, родители и друзья. Ради их мирной жизни мужчины, по сути, и решают надеть военную форму.

"Хочется свой вклад внести. Нужно защищать свою страну. Я так считаю"; Ответственность. Перед собой, перед родителями, перед ребенком. Он у меня кадет. Я должен пример показывать", - рассказывают добровольцы.

Пункт отбора добровольцев работает по принципу одного окна. Желающие заключить контракт берут талон электронной очереди и проходят необходимые кабинеты.

Путь в зону СВО для добровольцев в Москве начинается с пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. В этом зале оборудована зона ожидания. И, нужно сказать, вполне комфортная. Здесь же можно ознакомиться с образцами экипировки российских военнослужащих. Или попробовать себя в качестве оператора дрона и полетать на тренажере.

Перечень востребованных специальностей в армии значительно расширился. Нужны не только меткие стрелки или обладатели выдающихся физических данных. В пункте отбора внимательно оценивают гражданские навыки кандидатов.

"Бывает так, что человек очень хорошо соображает в компьютерной технике. Мы таким кандидатам предлагаем стать пилотами квадрокоптеров. Есть ребята, которые соображают в технике, в двигателях, в подвеске и так далее. Эти навыки также пригодятся. У нас есть ремонтные подразделения", - пояснил Иван Текучёв, начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы.

Возраст добровольцев от 35 до 55 лет. Впрочем, можно здесь встретить и молодых людей.

"В кадетском училище учился. Хочу с эти связать свою жизнь"; "Против фашизма. Я буду снаряды таскать. Я не служил в армии", - говорят они.

Отбор идет и по медицинским показаниям. Медосмотр специалисты проводят в отдельных кабинетах. Оценивается и психологическое состояние. Прямо в пункте отбора кандидаты сдают необходимые анализы. Подача документов и все необходимые тестирования занимают около 4 часов.

"Достаточно быстро происходит все мероприятие. Достаточно вежливый персонал. Проинструктировали по поводу каждого шага, грубо говоря, провели за руку", - рассказал один из добровольцев.

Здесь также помогают с трудоустройством для членов семьи или оформлением кредитных каникул. В отдельном кабинете работают представители российских банков. При заключении контракта военнослужащий получает единовременно 195 тысяч рублей. Примерно такая же ежемесячная минимальная зарплата участников СВО. Контрактникам, поступившим на службу в Москве, дополнительно полагается 50 тысяч рублей каждый месяц.

"Дополнительные льготы от мэра Москвы на детей. Выплаты ежемесячные 19586 на каждого ребенка. Без очереди льготы в сады. Если оплата идет питания, кружки платные - то это так же может быть сделано все бесплатно", - отметила Элиза Кикнадзе, координатор пункта отбора на военную службу по контракту в Москве.

Все понимают: служба в зоне СВО - сложная мужская работа. Но от этого она становится всё престижнее. Сотрудница пункта отбора Александра встретила здесь своего мужа. Он пришел подписывать контракт в самом начале СВО.

"Буквально с одной фразы закрутилось. Я поняла, что это мой человек. Жду. Радуюсь тому, и горжусь что он защищает нашу родину. И старается не только для нашей страны, но и, получается, для нашей семьи", - рассказала Александра.

Свадьбу сыграли несколько месяцев назад. Сейчас супруг снова уехал выполнять боевые задачи, чтобы вернуться с главным подарком - победой.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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