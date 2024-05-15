В Москве стартовал новый сезон работы велопатруля ЦОДД

17 сотрудников будут дежурить на улицах города

Сегодня в столице стартовал уже шестой подряд сезон работы велопатруля ЦОДД. 17 сотрудников каждый день, до глубокой осени, будут дежурить на московских улицах.

В основном, это центр города. Но патруль можно встретить на всех улицах в границах Третьего транспортного кольца. Они могут первыми доехать до места ДТП. Оказать помощь до приезда врачей. Оформить европротокол. А также следят за состоянием дорожных знаков и светофоров. В прошлом сезоне они выявили 18 тысяч таких нарушений.

А ещё сотрудники помогают велосипедистам и пешеходам. Впрочем, ситуации бывают разные. "Котенок был на Яузе, он провалился в Яузу и бегал по парапету. Мы вызвали МЧС, ожидали, пока помогут. Всё с котёнком нормально, его спасли. Велосипедистам мелкая помощь, если у кого-то спустило колесо, у нас есть небольшой ремкомплект с собой, чтобы сделать заплатку, и человек поедет дальше", - рассказал Дмитрий Андреев, велопатрульный ЦОДД.

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