В подмосковном Солнечногорске задержали наркокурьера с лопатой

Мужчина вызвал подозрения у сотрудников ДПС

В подмосковном Солнечногорске полицейские задержали наркокурьера с 9 килограммами эфедрона. Всё началось с того, что экипаж ДПС заметил у леса мужчину с лопатой. Они решили проследить за ним. И в итоге вышли на канал сбыта.

Этот грустный мужчина на видео решил прогуляться вечером по лесу и зачем-то прихватил с собой лопату. Свидетелями позднего променада стали сотрудники ДПС, которые и проследили путь подозрительного молодого человека. Он сел в арендованный автомобиль и отправился в неизвестном направлении.

Вот тогда полицейские остановили и досмотрели машину. В багажнике они обнаружили восемь свертков с кристаллическим веществом и ту самую лопату, без которой, как оказалось, прогулка было невозможна. В телефоне злоумышленника полицейские нашли фотографии с координатами нескольких мест, где были закопаны еще десять подобных свертков.

Со слов задержанного, свою подработку он нашел в интернете. Неизвестный написал ему в одном из мессенджеров и предложил за приличное денежное вознаграждение выполнять функции курьера. Он, не долго думая, согласился. В его обязанности входило забирать из указанных мест крупные партии наркотиков, фасовать их, а затем раскладывать по координатам, которые ему передавали через мессенджер.

Сейчас задержанный отправлен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ".

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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