ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье браконьеры выловили из Оки 275 рыб

15:11
  • среда
  • 15 мая 2024

Возбуждено уголовное дело

Большой, но незаконный улов! В Подмосковье задержали браконьеров, которые выловили из Оки 275 рыб. Причинённый ущерб оценивается минимум в полмиллиона рублей.

Четверо местных жителей раскинули сети весьма удачно: недалеко от деревни Ланьшино - в том месте реки, где рыба идёт на нерест. Правда, не знали, что за ними уже следит полиция. Две надувные лодки браконьеров наполнялись лещами, судаком, окунем, щуками.

Мужчины так увлеклись, что не сразу и заметили, что к ним подходят оперативники. При обыске выяснилось: не только лодки, но и машины злоумышленников были буквально забиты рыбой. Кроме того, были обнаружены 9 рыболовных сетей, запрещённых для ловли. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Задержанные браконьеры
Задержанные браконьеры
Задержанные браконьеры
Задержанные браконьеры
Задержанные браконьеры
Задержанные браконьеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.