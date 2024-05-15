В Подмосковье браконьеры выловили из Оки 275 рыб

Возбуждено уголовное дело

Большой, но незаконный улов! В Подмосковье задержали браконьеров, которые выловили из Оки 275 рыб. Причинённый ущерб оценивается минимум в полмиллиона рублей.

Четверо местных жителей раскинули сети весьма удачно: недалеко от деревни Ланьшино - в том месте реки, где рыба идёт на нерест. Правда, не знали, что за ними уже следит полиция. Две надувные лодки браконьеров наполнялись лещами, судаком, окунем, щуками.

Мужчины так увлеклись, что не сразу и заметили, что к ним подходят оперативники. При обыске выяснилось: не только лодки, но и машины злоумышленников были буквально забиты рыбой. Кроме того, были обнаружены 9 рыболовных сетей, запрещённых для ловли. Возбуждено уголовное дело.

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