"Добрые автобусы" возят участников "Московского долголетия" на экскурсии

Это совместный проект "Московского долголетия" и Департамента транспорта

Возраст новым знаниям и впечатлениям - не помеха. Участники "Московского долголетия" усвоили это на собственном опыте. Сегодня - экскурсия на страусиную ферму. Кого-то такая экзотика привела в восторг. А кому-то больше по душе нестареющая классика.

"Козлы мне понравились больше всего. Страусы меня напугали. Птица большая, красивая, но страшная", - говорит одна из участниц "Московского долголетия."

Возят группы пенсионеров на экскурсии "Добрые автобусы" - это совместный проект "Московского долголетия" и Департамента транспорта.

"Уже более полумиллиона пассажиров мы перевезли на наших бортах. Наших любимых пассажиров очень много. И задача наша, задача "Доброго автобуса" - радовать, показывать новые красивые места. Как Москвы, так и Московской области", - отметила Сабина Цветкова, руководитель проекта "Добрый автобус".

Сопровождают группы профессиональные гиды, а экскурсии - самые разные: храмы, монастыри, музеи и выставки, памятники истории и архитектуры и многое другое. Эта группа из района Чертаново приехала в Ботанический сад имени Цицина. И хотя многие здесь о садоводстве могут и сами написать целый учебник, новые знания лишними не бывают. Век живи - век учись.

Чтобы попасть на такие экскурсии, нужно хотя бы раз посетить центр "Московского долголетия" и записаться.

"Для таких людей мы проводим отдельные экскурсионные программы, в рамках которых гид рассказывает максимально о всех возможностях в проекте "Московское долголетие". Для нас важно, чтобы на выходе человек не просто покатался и узнал программу минимум, которая есть в Москве, но и присоединился к экосистеме", - сообщил Левон Авшарян, начальник управления стратегии долголетия и специальных проектов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Дальше экскурсии - для тех, кто регулярно посещает занятия в центрах "Московского долголетия". Всего в Москве работают 11 "Добрых автобусов". Сейчас в списке достопримечательностей, обязательных к посещению участниками проекта - 68 локаций. Маршруты и места постоянно обновляются.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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