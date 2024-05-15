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Организаторы "Евровидения" оштрафовали Украину

12:36
  • среда
  • 15 мая 2024

Конкурс позиционируется как внеполитический

Украина получила штраф от организаторов международного песенного конкурса "Евровидение". Об этом рассказала представлявшая страну певица Alyona Alyona.
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Организаторы неоднократно подчеркивали, что конкурс вне политики, а потому призывы и лозунги политического характера на "Евровидении" запрещены. Отдельный запрет введен в отношении любых принтов с надписями и брендировки.

Украинская певица заявила в соцсетях, что вся делегация Украины была об этом осведомлена, но решила нарушить запреты. Артистам удалось обмануть охранников, проводивших досмотр.

Когда под конец конкурса демонстрировались фрагменты выступлений всех участников "Евровидения", камера в зале поочередно снимала делегацию соответствующей страны. В тот момент, когда в кадре оказалась Alyona Alyona, "команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир". Нарушение было наказано, но довольно мягко — обошлось без дисквалификации, "отбились просто финансовым штрафом", сообщает РИА Новости.

В итоге Украина сохранила за собой третье место с 453 баллами. Выиграл "Евровидение" представитель Швейцарии Nemo, который набрал 591 балл, второе место досталось Хорватии с 547 баллами.

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