Организаторы "Евровидения" оштрафовали Украину

Конкурс позиционируется как внеполитический

Украина получила штраф от организаторов международного песенного конкурса "Евровидение". Об этом рассказала представлявшая страну певица Alyona Alyona.

Организаторы неоднократно подчеркивали, что конкурс вне политики, а потому призывы и лозунги политического характера на "Евровидении" запрещены. Отдельный запрет введен в отношении любых принтов с надписями и брендировки.

Украинская певица заявила в соцсетях, что вся делегация Украины была об этом осведомлена, но решила нарушить запреты. Артистам удалось обмануть охранников, проводивших досмотр.

Когда под конец конкурса демонстрировались фрагменты выступлений всех участников "Евровидения", камера в зале поочередно снимала делегацию соответствующей страны. В тот момент, когда в кадре оказалась Alyona Alyona, "команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир". Нарушение было наказано, но довольно мягко — обошлось без дисквалификации, "отбились просто финансовым штрафом", сообщает РИА Новости.

В итоге Украина сохранила за собой третье место с 453 баллами. Выиграл "Евровидение" представитель Швейцарии Nemo, который набрал 591 балл, второе место досталось Хорватии с 547 баллами.

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