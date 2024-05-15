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Эрдоган обратился к "кукловодам" готовившегося в Турции переворота

12:53
  • среда
  • 15 мая 2024

Власти знают, кто готовил заговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сообщения о заговоре в стране.
Эрдоган созвал экстренное совещание из-за попытки госпереворота

По его словам, властям хорошо известно о "кукловодах и тех, кто проводит игру". Заявление прозвучало на заседании его партии. Президента Турции встретили аплодисментами.

"Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод", - заявил турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

Минувшей ночью Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после полученного предупреждения о подготовке госпереворота в рядах правоохранительных органов и повторения событий 2016 года. Прокуратура Анкары начала расследование.

В 2016 году в Турции в ночь на 16 июля произошла попытка вооруженного переворота. В Стамбул и Анкару вошли танки, были взяты несколько стратегических объектов. Властям удалось подавить мятеж. Погибли порядка 250 человек, 2,7 тысячи получили ранения.

После произошедшего в Турции начались чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии. Были арестованы порядка 50 тысяч человек. Турецкие власти обвинили в попытке переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который действовал через возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.

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