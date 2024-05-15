Пора заканчивать конфликт на Украине, считает политик

Необходимо остановить боевые действия на Украине и начать дискутировать о будущем послевоенном устройстве. Такое мнение высказал в среду, 15 мая, президент Чехии Петр Павел.

Политик, которого цитирует Sky News, отметил, что "какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения".

При этом Петр Павел счел наивными предположения о том, что Украина обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил убежденность в том, что решение о завершении конфликта будет принимать именно российская сторона. При этом эксперт допустил, что ВС России в скором времени возьмут под контроль Одессу и Киев.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна желает "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования" конфликта на Украине мирными средствами. Однако проблема состоит в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права, пояснил Путин.

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