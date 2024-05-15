"Пластиковый дождь" обрушился на Новосибирск

Метеорологи объяснили, с чем может быть связано это явление

Жители Новосибирска рассказывают о дожде из пластика, после которого они находят капли жженой пластмассы на автомобилях и других поверхностях. Разгул стихии наблюдался в районе мусорного полигона "Левобережный", где незадолго до этого произошел пожар.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова заявила, что капли застывшего пластика на поверхностях могли возникнуть в результате сильного ветра, который разнес по городу продукты горения, а во время дождя они выпали на землю, сообщает ТАСС.

Telegram-канал "Инцидент Новосибирск" пишет, что эксплуатирующая полигон "Левобережный" организация допустила нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте необычное зрелище наблюдали жители Амурской области: небо в регионе окрасилось в желто-оранжевые тона из-за того, что туда принесло песчаную бурю из Монголии и Китая. Это явление сопровождалось обильными осадками.

В ноябре 2023 года необычное явление природы заметили на гавайском острове Мауи. Один из прибрежных водоемов на территории природного заповедника неожиданно окрасился в пурпурно-розовый цвет. Это связали с тем, что в результате засухи в воде расплодились галобактерии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"