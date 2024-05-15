Москвичам рассказали о погоде на выходных

Тепло, но все еще ниже нормы

Погоду в столичном регионе в выходные будет определять антициклон. В Москве потеплеет, осадков не ожидается, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, ночи станут заметно теплее: минимальная температура в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. Днем – переменная облачность, плюс 15 - 17 градусов, по области – до плюс 20-ти. Позднякова отметила, что такие показатели все еще на пару градусов ниже климатической нормы.

Тепло сохранится и на следующей неделе. Днем термометры покажут плюс 15 - плюс 20 градусов. Однако до конца месяца ожидаются очередные волны относительно прохладной погоды, передает РИА Новости.

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