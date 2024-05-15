Наши бойцы взяли Работино

Российская группировка "Север" освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Наша группировка также нанесла поражение ВСУ в районах Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска. Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника.

Кроме того, в Запорожской области группировка "Днепр" полностью освободила населенный пункт Работино, сообщили в военном ведомстве. Село являлось одним из ключевых опорных пунктов ВСУ на запорожском направлении.

Накануне ВС России освободили населенный пункт Бугроватка к юго-западу от Волчанска в Харьковской области.

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