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Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29

13:34
  • среда
  • 15 мая 2024

Россия продолжает спецоперацию

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России, опубликованной в среду, 15 мая.
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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, наряду с этим ВС России ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими бойцами уничтожено 597 самолетов противника, а также 274 вертолета и 24086 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал, что украинские войска на фоне продвижения российских бойцов в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки Leopard и шведские боевые машины CV 90.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что в рядах украинской армии налицо паника, хотя ВСУ пока продолжают оказывать сопротивление в Волчанске и на восточных подступах к городу.

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