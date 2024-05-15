Минфин предложил вдвое поднять ставку по семейной ипотеке

Показатель может вырасти с 6% до 12%

Министерство финансов России предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом в среду, 15 мая, рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Срок действия программы семейной ипотеки в нынешнем виде истекает 1 июля 2024 года. Взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по таким кредитам составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20%.

Чебесков также рассказал, что Минфин выступает за поэтапное повышение ставки по дальневосточной ипотеке, к 2030 году она должна составлять 8%, так как "на наш взгляд, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе", сообщает ТАСС.

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что государство точно будет поддерживать программы льготной ипотеки в новых регионах России и на Дальнем Востоке. Остальные программы льготной ипотеки российские власти будут поддерживать "по мере возможностей".

При этом в послании к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил, что в России как минимум до 2030 года пролонгируют программу материнского капитала и программу льготной ипотеки при сохранении ее базовых параметров.

В декабре 2023 года правительство России увеличило первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%, хотя прежде он составлял 20%. Верхний предел размера таких кредитов был уменьшен до шесть миллионов рублей во всех регионах при том, что ранее для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составлял 12 миллионов рублей.

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