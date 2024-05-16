Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Возможность распутать клубок сложностей в отношениях с близкими

Овны

Представители знака, профессионально связанные с финансами, смогут решить сложные вопросы. Дела, которые еще вчера буксовали, сегодня успешно и быстро будут сделаны.

Тельцы

Вы можете рассчитывать на успех в романтических и творческих делах. Звезды расположены к представителям этого обаятельного знака: вы будете не только разбивать сердца, но и находить новых заказчиков.

Близнецы

У вас неспокойно дома - обострились старые проблемы или возникли новые. Будет непросто, придется устроить семейный совет и дать всем слово исправиться.

Раки

Вам предстоит день, наполненный движением, встречами и знакомствами. Но звезды советуют не распыляться, а сосредоточиться на достижении своих целей.

Львы

Вам грех не зарабатывать на своих талантах и способностях. Вы можете с успехом монетизировать любимое дело или составить бизнес-план своего проекта.

Девы

Луна в вашем знаке в превосходном аспекте с главной вашей планетой - Меркурием. Умственные способности будут на десять из десяти, беритесь за самое сложное!

Весы

Не торопитесь ни с кем делиться о своих финансовых или личных успехах. Поживите с этим сами, прислушайтесь к себе, сейчас самое время немного уйти в тень.

Скорпионы

У вас есть возможность распутать клубок сложностей в отношениях с кем-то из друзей. Не торопитесь рубить с плеча, как вы любите. Больше думайте, чем говорите.

Стрельцы

У вас на работе или в семье разрешится ситуация, которая вызывала беспокойство. Помогут ваше природное очарование, сообразительность и чувство юмора.

Козероги

Трудно представить более подходящий день для любовной переписки, флирта или разговора по душам. Вы найдете подход и к партнеру, и к начальству, и к ребенку.

Водолеи

У вас забот полон рот, так как в последнее время стало больше работы. Самое время составить новое расписание или перераспределить обязанности по дому.

Рыбы

Представители этого знака сегодня договороспособны как никогда. И этим надо пользоваться. Займитесь налаживанием контактов с теми, с кем раньше не было взаимопонимания.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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