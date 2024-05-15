ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

Есть раненые

Жилой массив в Донецке подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска запустили по городу снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщили в оперативных службах ДНР, снаряды упали в жилмассиве в Буденновском районе, неподалеку от местного торгового центра. Также стало известно о прилетах в Петровском районе.

Повреждено остекление здания больницы №16. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие. Подробности уточняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"