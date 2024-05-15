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В ЕС предложили наказывать банки за помощь России с технологиями двойного назначения

14:33
  • среда
  • 15 мая 2024

С такой инициативой выступили Франция и Нидерланды

Франция и Нидерланды предложили Евросоюзу вводить санкции в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России с поставками товаров или технологий двойного назначения для производства оружия.
В ЕС задумали согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

Как сообщает Reuters, Париж и Амстердам считают, что такой запрет позволит подтолкнуть финансовые учреждения на Ближнем Востоке, в Турции и Китае отказаться от сделок с Россией по поставкам подсанкционных товаров из-за риска потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Евросоюз тем временем продолжает работу над 14-м пакетом антироссийских санкций, хотя согласия по этой теме между членами интеграционного объединения нет. Венгрия пригрозила заблокировать меры, способные спровоцировать скачок цен на энергоресурсы в Европе. Речь идет о о возможном ограничении ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из России.

При этом американский аналитик Марк Эпископос заявил, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать". По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов.

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