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Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

15:09
  • среда
  • 15 мая 2024

Новая ветка столичной подземки перераспределит потоки пассажиров

Столичному метро сегодня исполнилось 89 лет. Тогда поезда начали ходить от "Сокольников" до "Парка культуры" и от "Охотного Ряда" до "Смоленской". Сейчас московское метро - это уже 14 линий и более 260 станций, не считая МЦК. В ближайшие годы появятся и новые ветки. Одна из них – Рублёво-Архангельская, где сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонный тоннелей.
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Громкий сигнал символизирует собой начало работы. Два 6-метровых щита с романтичными именами Наталья и Виктория начинают проходку тоннелей на участке "Народное ополчение - Бульвар Генерала Карбышева". Находясь на глубине 22 метров, этим "девушкам" предстоит преодолеть больше километра пути в стесненных условиях, но ветераны столичного метростроения хорошо знают свое дело.

"Сложность строительства этой станции заключается в том, что стройка ведется в плотной жилой застройке, вынесено много коммуникаций. Над станцией имеются два подземных вестибюля", - сообщил Дмитрий Дорожко, руководитель строительства.

В настоящее время строители завершили устройство ограждающих конструкций котлована. Ведутся работы по устройству основных конструкций станции, разработка грунта и обратная засыпка. А вот решение о проектировании и строительстве Рублево-Архангельской линии метро было принято еще в 2012 году.

Новая ветка столичной подземки пройдет от международного центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД - это почти 19 км. Она заметно перераспределит потоки пассажиров. С этого маршрута можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Ход строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня запускаем еще два проходческих щита на Рублево-Архангельской линии. Очень важная линия, улучшит транспортную доступность 800 тысяч москвичей, и, выйдя на Новорижское шоссе, снимет часть нагрузки с этого очень интенсивного и перегруженного направления", – сказал Собянин.

Строящаяся станция улучшит транспортное обслуживание более 180 тысяч жителей района Хорошово-Мнёвники, из них свыше 90 тысяч человек проживает в пешей доступности. Они смогут быстрее добираться как в "Москва-Сити, так и в западные районы города - например, путь до станции "Строгино" сократится в 3,5 раза.

В будущем запуск Рублево-Архангельской линии улучшит транспортную ситуацию в районах северо-запада Москвы, прилегающих к Новорижскому и Звенигородскому шоссе. Кроме того, открытие новой ветки позволит разгрузить параллельные линии метро, в том числе Таганско-Краснопресненскую. Участок "Шелепиха" - "Липовая роща" планируют завершить в 26 году.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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