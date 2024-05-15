Киев подтягивает резервы с других направлений

Оборона ВСУ на сватовско-купянском направлении сыпется. Командование ВСУ вынуждено срочно подтягивать резервы с других направлений, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев агентству РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. По данным военного ведомства. Освобождены от укронацистов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В конце прошлой недели в этом же районе ВС России освободили пять населенных пунктов.

Ранее стало известно о переброске в Харьковскую область немецких танков и шведских боевых машин. Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ, пытаясь спасти ситуацию, направила под Харьков подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

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