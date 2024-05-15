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Минобороны Украины сообщило о подходе резервов к Волчанску

14:34
  • среда
  • 15 мая 2024

При этом ВС России удалось войти в город и закрепиться в северной его части

К Волчанску в Харьковской области стянуты резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
ВС России освободили населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях

"Подтянуты резервы вблизи Волчанска, но некоторые российские пехотные группы в город зашли", - отметил он. ВС России смогли закрепиться в северной части города, передает РИА Новости

Накануне ВС России освободили населенный пункт Бугроватка к юго-западу от Волчанска в Харьковской области. Взятие последнего позволит сократить расстояние до Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Он признал, что ВС России имеют "тактический успех" на данном направлении.

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