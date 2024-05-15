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Блинкен: США "не дают возможности" ударов ВСУ вне Украины

14:51
  • среда
  • 15 мая 2024

Россия считает Запад пособником киевского режима в атаках на российские города

Американские власти не побуждают киевский режим атаковать объекты за пределами территории Украины и не предоставляют украинским военным такую возможность. Об этом в среду, 15 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Выступая на пресс-конференции в Киеве, американский политик заверил, что "мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины".

Однако Блинкен подчеркнул, что Украина должна самостоятельно принимать решение о том, как проводить свои операции, сообщает РИА Новости.

Ранее группа депутатов Верховной рады отправилась в Вашингтон, чтобы просить Конгресс США разрешить украинской армии атаковать российскую территорию американским оружием. ВСУ планируют наносить удары по военным складам с боеприпасами и артиллерийскими снарядами на территории России.

Это произошло после сообщений о поездке министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которой он заявил, что Украина вправе атаковать территорию России британским оружием.

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