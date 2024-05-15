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У станции метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории

15:06
  • среда
  • 15 мая 2024

В столице появится еще одно комфортное место для прогулок и отдыха

В ТиНАО благоустроят более шести гектаров территории у станции метро "Тютчевская" Троицкой линии метро.

Там появятся пешеходные дорожки, велосипедная парковка и новые остановки, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Работы ведутся за счет городского бюджета. В настоящий момент ведется планировка земляного полотна, устройство дождевой канализации и уличного освещения. Будут высажены газон, деревья и кустарники, появятся цветники и клумбы.

"В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро", - отметил Ефимов.

На территории будет создана удобная дорожно-тропиночная сеть и устроена отстойно-разворотная площадка для наземного городского пассажирского транспорта, на которой одновременно смогут разместиться до 14 единиц транспорта.

"На пешеходных дорожках будет выполнено гранитное мощение. Для этого используют гранитные плиты серого и красного оттенка", – добавил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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Проект станции метро "Тютчевская"
Проект станции метро "Тютчевская"
Проект станции метро "Тютчевская"
Проект станции метро "Тютчевская"
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