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ВС России уничтожили цех по производству ракет и дронов в Николаеве

14:58
  • среда
  • 15 мая 2024

Ранены около 40 украинских боевиков

Цех по производству беспилотников и запчастей для ракет в Николаеве стал целью удара ВС России. По словам координатора местного подполья Сергея Лебедева, "прилетело хорошо".

Подпольщики рассказали об ударе ВС России по энергосистеме Николаева
Нанесён удар по аэродрому в Николаевской области

Как сообщил Лебедев, один взрыв прогремел на складе с ГСМ. Кроме цеха, где делали запчасти для ракет, поражена стоянка с "бандеромобилями" - это так называемое ПВО на колесах, сдетонировал боекомплект.

Также местное подполье сообщило о потерях в рядах ВСУ. По данным подпольщиков, в результате ударов по военных объектам в Николаеве ранены 37 боевиков ВСУ. По словам Лебедева, раненных увезли в бывший санаторий в Дубках, который в настоящее время превратился в военный городок, передает РИА Новости.

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