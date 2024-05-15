США и Украина могут разместить установку Patriot в Харькове

Ситуация в регионе для ВСУ остается крайне острой

Американские власти считают системы противовоздушной обороны приоритетом для Украины и прорабатывают поставку новых комплексов. Об этом в среду, 15 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат отметил, что Вашингтон "в срочном и приоритетном порядке" работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине.

Также Блинкен рассказал, что США и Украина обсуждают вопрос размещения систем ПВО Patriot в Харькове, вокруг которого сейчас ведутся напряженные боевые действия, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские власти могут отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, а европейские союзники Киева также работают над планами по отправке дополнительных установок из своих запасов.

Однако конкретные сроки таких поставок не сообщаются, тогда как The Times пишет, что следующие несколько недель станут решающими для Украины из-за неудач в Харьковской области. Вопрос в том, успеют ли боеприпасы, Patriot и истребители F-16 поступить вовремя для украинских Вооруженных сил.

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