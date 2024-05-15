Там осталась советская военная техника

Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана вместо истребителей F-16 у Запада. Такое мнение высказал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено.

Как пишет Newsweek, эксперт полагает, что, быстро получив старые и более дешевые самолеты, Киев сможет добиться лучших результатов на поле боя.

Рено считает, что полагаться на истребители F-16 для противодействия российским силам с воздуха — стратегическая ошибка, ВСУ лучше сосредоточиться на получении более привычных им самолетов в сжатые сроки.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в ряде ситуаций советская военная техника превосходит современные образцы, изготовленные на Западе. Дипломат подчеркнул, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".

Американские власти пытались убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику, которая имеется в распоряжении южноамериканского государства. Посол России в Перу Игорь Романченко рассказал, что попытки Соединенных Штатов в этом направлении оказались провальными.

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