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В США предложили Киеву просить помощи у Афганистана

15:51
  • среда
  • 15 мая 2024

Там осталась советская военная техника

Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана вместо истребителей F-16 у Запада. Такое мнение высказал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено.
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Как пишет Newsweek, эксперт полагает, что, быстро получив старые и более дешевые самолеты, Киев сможет добиться лучших результатов на поле боя.

Рено считает, что полагаться на истребители F-16 для противодействия российским силам с воздуха — стратегическая ошибка, ВСУ лучше сосредоточиться на получении более привычных им самолетов в сжатые сроки.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в ряде ситуаций советская военная техника превосходит современные образцы, изготовленные на Западе. Дипломат подчеркнул, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".

Американские власти пытались убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику, которая имеется в распоряжении южноамериканского государства. Посол России в Перу Игорь Романченко рассказал, что попытки Соединенных Штатов в этом направлении оказались провальными.

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