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Американцы оценили "украинский блюз" Блинкена

15:46
  • среда
  • 15 мая 2024

Своих сограждан госсекретарь удивил

Американцы не оценили музыкальных упражнений госсекретаря США в Киеве. Резкой критике подверг поведение Энтони Блинкена подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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Госсекретарь США во время визита в Киев посетил местную пиццерию в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. В баре он вместе с украинской группой сыграл на гитаре и спел песню, напоминает РИА Новости.

По словам Дэвиса, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее движется ядерная сверхдержава. При этом главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт – это, по меньшей мере, удивительно, заключил бывший военный.

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