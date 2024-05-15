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Путин назвал условие мирного урегулирования конфликта на Украине

15:44
  • среда
  • 15 мая 2024

Спецоперация является вынужденной мерой

Чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. Такое заявление сделал в среду, 15 мая, президент России Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов.
Западные кураторы продолжают раздувать пожар украинского конфликта

Российский лидер подчеркнул, что Москва с самого начала, с 2014 года, стремилась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако "ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью Вооруженных сил".

Работа по решению задач спецоперации идет по плану, отметил Путин. Он поблагодарил командующих войсками военных округов и их подчиненных, сообщает РИА Новости.

Ранее генералы киевского режима в интервью швейцарскому изданию Blick заявили, что "русские захватят Донбасс к октябрю, тогда конфликт заморозится, и нам придется вести переговоры с Путиным".

Глава словацкого кабмина Роберт Фицо рассказал, что атмосфера на конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая состоялась в Париже, была военной. Участники мероприятия были настроены "любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась", отметил политик.

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