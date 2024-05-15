Стало известно, кто возглавил военные округа в России

Вновь созданный Московский военный округ возглавил Сергей Кузовлев

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Об этом стало известно из списка участников встречи президента с командующими военных округов, опубликованном на сайте Кремля. Там же фигурирует фамилия генерал-полковника Сергея Кузовлева, как командующего вновь созданного Московского военного округа.

В Южном и Восточном военных округах - временно исполняющие обязанности командующих. Это Геннадий Анашкин и Александр Санчик соответственно.

Напомним, Путин сегодня провел встречу с командующими военными округами. Он рассказал о переходе Сергея Шойгу на новую работу и представил нового министра обороны Андрея Белоусова.

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