В Орловской области ввели режим ЧС из-за заморозков

Режим будет действовать для агропромышленного комплекса

В Орловской области введен режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства региона. Отмечается, что причиной решения стали заморозки.

Отрицательные температуры фиксировались на протяжении 10 дней, начиная с 3 мая. В результате порядка 2 процентов посевных площадей оказались повреждены. От руководителя департамента сельского хозяйства теперь требуется ликвидировать последствия ЧС и снизить негативное влияние случившегося на будущие урожаи.

Заморозки в начале мая накрыли большие территории в Центральной России. Так властям Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей пришлось вводить режим ЧС в сельском хозяйстве из-за нанесенного отрицательными температурами вреда.

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